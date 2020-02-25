İhracatçılar yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

25.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:46

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Önümüzdeki günlerde sık sık diğer sektörlerin temsilcileriyle de Afrika'ya alım heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz. Buraların bize uzak olmasını hiçbir zaman düşünmeyeceğiz, taşımacılığın olduğu yerde sorun olmaz." dedi.

Gürdoğan, İş Yatırım ile DKİB iş birliğinde, Trabzon Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda organize edilen, "Piyasalardaki Son Gelişmeler: Fırsatlar ve Tehditler" konulu panelde yaptığı konuşmada, piyasaların seyri ve gelecekteki muhtemel değişmelerin, işlerine yön veren en önemli göstergeler olduğunu, bu nedenle de iş insanlarına yönelik belirli periyotlarda programlar düzenlediklerini belirtti.

Dünyanın 2019 yılını yoğun ticaret savaşları gerilimleri altında tamamladığını vurgulayan Gürdoğan, "Yıl sonuna doğru ABD ve Çin arasındaki uzlaşmayla sonuçlanan gerilim iş dünyasını bir nebze de olsa rahatlatsa bile ülkemiz açısından Orta Doğu coğrafyasındaki gerilim ve 2020 yılında tüm dünyayı endişeye sevk eden koronavirüs riski, ticaret erbabını, iş dünyasını 'Acaba ne olacak?' konusunda derinden etkilemektedir." diye konuştu.

Gürdoğan, bu tür olayların, öncelikle meydana geldiği bölgeler açısından risk oluşturmasına rağmen birçok açıdan da fırsat doğurduğunun altını çizdi.

İş heyeti ile gittikleri Senegal'den yeni döndüklerini anlatan Gürdoğan, bunca yıldır yurt dışında ikili görüşmeler yapmasına rağmen ilk defa bu kadar uzun süren görüşmelere şahitlik ettiğini aktardı.

Gürdoğan, bu ilginin nedeninin Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin'den gelen malların ithalatları durduruldu, özellikle Rusya'ya Çin mallarının girişleri yasaklandı. Bunlar bize şunu gösteriyor ve biz diyoruz ki 90'lı yıllarda tekstilde ve diğer ürünler olsun Türkiye'de çok büyük bir ivme vardı, bu koronavirüsü ülke olarak biz fırsata çevirebiliriz. Bize daha önce görmediğimiz yoğunlukta talep olması da stratejik olarak yeni pazarlara kendimizi konumlamamız gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde sık sık diğer sektörlerin temsilcileriyle de Afrika'ya alım heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz. Buraların bize uzak olmasını hiçbir zaman düşünmeyeceğiz, taşımacılığın olduğu yerde sorun olmaz. O nedenle Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'nin yeni pazarlara açılması noktasında bir fırsat olacağını düşünüyorum."

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yerlikaya, İş Yatırım'ın sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak üzere 1996 yılında İş Bankası AŞ tarafından kurulduğunu söyledi.

İş Yatırım olarak yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara geleneksel anlamda alım satım aracılığı hizmeti verdiklerini belirten Yerlikaya, aynı zamanda kurumsal finansman yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve aracılık hizmetleri sunduklarını vurguladı.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan ve Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ise katılımcılara, dünyada çeşitli kriz dönemlerinde yaşananlar ile bundan sonra yaşanması muhtemel ekonomik göstergelere ilişkin bilgi aktardı.

Kaynak: AA