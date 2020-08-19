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İhracatçılar ve üreticiler egzotik meyvelere yöneliyor

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da yetiştirilen ve ihraç edilen tropik meyve çeşitleri artıyor.

İhracatçılar ve üreticiler egzotik meyvelere yöneliyor
19.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:54

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da yetiştirilen ve ihraç edilen tropik meyve çeşitleri artıyor.

Turizmin yanı sıra tarımda da adından söz ettiren kentte, kivi, avokado, ananas, ejder meyvesi, çarkıfelek (passion furit), mango gibi egzotik meyve üretim alanları genişliyor. Katma değeri yüksek olması açısından üreticisinin yüzünü güldüren meyvelerin, ihracatında da artışlar yaşanıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) verilerine göre, bölgeden 7 ayda 274 bin dolarlık yaban mersini, 100 bin dolarlık kivi, 56 bin dolarlık avokado, 11 bin dolarlık ananas ihracatı gerçekleştirildi.

Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel müdürü Ufuk Güngör, AA muhabirine, son yıllarda tropik meyvelere ilginin daha da arttığını söyledi.

Daha önce ithal gelen ürünlerin artık Türkiye'de üretildiğini belirten Güngör, bazı meyvelerin ihracatına da başlandığını kaydetti. Bunu gurur verici olarak nitelendiren Güngör, "Türkiye, hızlı adapte olabilen, üreten ve geliştiren bir ülke." dedi.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yaban mersininde üretim alanlarının artmasıyla ihracatın da hareketlendiğini aktaran Güngör, avokadoda da hızlı bir gelişme yaşandığını bildirdi. Türkiye'nin kivide de ithal ülke konumundan ihracat eden ülke konumuna ulaştığını söyleyen Güngör, mango ve çarkıfelek meyvelerinde de yüz güldürücü gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

"Antalya tropik meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip"

Egzotik meyvelerin, üreticisine daha fazla kazandırdığını dile getiren Güngör, şunları söyledi:

"Antalya bölgesi, tropik meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip. Bunu üretici, ihracatçı ve ülkemiz açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Bahsettiğimiz ürünler, bir yarım küreden, diğer yarım küreye ihraç ediliyor. Nakliyesi, seyahat süreleri... Oysa ki Türkiye bu açıdan çok şanslı, burada yetiştirilen ürün çok kısa sürede Avrupa'ya, Rusya'ya, Arap yarımadasına ulaşabilecek konumda."

Türkiye'de bir karış arazinin bile boş kalmaması gerektiğinin altını çizen Güngör, üretimdeki fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yurt dışından getirdikleri meyveleri Türk markasıyla ihraç ediyorlar

Güngör, sadece üretimin yeterli olmadığını, ürünün zamanında ve doğru bir şekilde pazarlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de yetişen ürünleri ihraç ederken, ülkede yetişmeyen ürünleri de ithal ederek Türk markasıyla dünyaya pazarladıklarını anlatan Güngör, Kosta Rika, Malezya ve Hollanda olmak üzere üç ülkede merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu ülkelerden talep gelen her ülkeye Türk markasıyla ürün gönderdiklerini belirten Güngör, "Dünyanın her yerinde üretilen ürünleri yine dünyanın başka noktalarına pazarlama ağımız var. Kosta Rika'nın ananasını Türk markası ile Hollanda, Rusya ve Litvanya'daki tüketicilere ulaştırıyoruz. Kenya'dan avokado alıp, Malezya'ya, Güney Kore'ye satıyoruz. Bu ürünler Türk markası ile global pazarda dolaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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