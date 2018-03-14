İhracatçılar Rotayı Malezya'ya Çevirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracat Pusulası" etkinliğinde Malezya pazarı masaya yatırılırken, Türk ihracatçıları için bu ülkedeki fırsat ve riskler konuşuldu.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TİM'in ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturmak amacıyla başlattığı "İhracat Pusulası" etkinliğinde rota Malezya'ya çevrildi.

Tüm yönleriyle Malezya pazarının ele alındığı "İhracat Pusulası" panelinde, Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü'nden Yıldız Onur, Malezya STA'sı ile birlikte ticareti avantajlı ürünler, ihracatta potansiyel sektörler, gümrük vergileri gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Etkinlik kapsamında eski Ekonomi Bakanlığı Kuala Lumpur Ticaret Müşaviri Esat Durak ise Malezya pazarına giriş, Malezya firmalarına erişim yöntemleri ve pazarda dikkat edilmesi gereken hususları aktarırken Türk iş adamları da Malezya'da yaşadıkları deneyimler, fırsatlar ve karşılaştıkları sorunları paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan, TİM'in ihracatçı firmalara yeni ufuklar açmak için başlattığı "İhracat Pusulası" etkinliğinde bugüne kadar 11 ülkenin değerlendirildiğini bildirdi.

Arslan, "Genellikle TİM'in Ticaret Heyeti düzenleyeceği ülkeleri birkaç ay öncesinde rota kapsamına alıyor ve o ülkeye gitmeden önce ihracatçılar için pazarın tüm yönleri hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Malezya'nın durumu biraz farklı. Çünkü aramızda imzalanmış bir Serbest Ticaret Anlaşması var ve bu anlaşma ihracatçılarımız için önemli fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2014 yılında her iki ülke arasında imzalanan ve 2015 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile birçok üründe gümrük vergilerinin azaltıldığı ya da kaldırıldığı Malezya, sadece ülke bazında bir hedef pazar değil, Asya Pasifik ülkelerine ulaşma konusunda da Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye ile Malezya arasında 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasındaki ticaret hacmine yansıdı. 2016 yılında 2,3 milyar dolar olan ticaret hacmi anlaşmanın imzalanması ile birlikte 2017 yılında 3,4 milyar dolara çıktı. Hedef ise kısa sürede 5 milyar dolara ulaşmak. Bugüne kadar iki ülke arasındaki ticarette Türkiye aleyhine açık yaşanıyor. En son 2017 yılında ticaret açığı 2,9 milyar dolar oldu. Türkiye, daha çok ara malı ithalatı yaptığı Malezya'ya en çok altın, tekstil, motorlu taşıtlar aksamları ve metal ürünler ihraç ediyor.