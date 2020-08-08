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İhracatçılar, Kolombiya ve Meksika'ya "sanal genel ticaret heyetiyle" ulaşacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarına Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan'dan sonra 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika ile devam edilecek.

İhracatçılar, Kolombiya ve Meksika'ya
08.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarına Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan'dan sonra 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika ile devam edilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde ve bakanlığın bünyesinde "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programları hayata geçirildi.

Teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalar arasında yer alıyor.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan'a yönelik gerçekleştirilen "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programlarına, 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika ile devam edilecek.

Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti programına tarım, tarım makinaları, iklimlendirme ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı firmayla 11 Meksikalı ve 21 Kolombiyalı ithalatçı şirket katılacak.

Program kapsamında ilk olarak Ticaret Bakanlığı ve TİM yetkilileri, ilgili büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans yöntemiyle görüşme yapılacak. Ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri düzenlenecek.

Latin Amerika bölgesindeki Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Meksika ve Kolombiya, ihracatçılar için önemli hedef pazarlar arasında yer alıyor.

Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti programının, Türkiye ile söz konusu iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve uluslararası ticaret hacminin düştüğü bu dönemlerde ihracatın artırılmasına önemli katkısı olacağı değerlendiriliyor.

Kolombiya ve Meksika'nın ardından, söz konusu programlara, 24-28 Ağustos'ta Almanya ile devam edilecek. Bu sanal genel ticaret heyetine de 20 firma katılacak.

Ticaret Bakanlığınca, Türk firmaları için potansiyel arz eden hedef ülkelere yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen bu tür faaliyetlere devam edilecek.

Kaynak: AA

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