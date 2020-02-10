İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor

10.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:53

Egeli ihracatçılar, Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ikinci, Ege Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar olan İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotanın da dahil olduğu serbest ticaret anlaşması ya da Türkiye'deki gibi Gümrük Birliği gerçekleştirilmesinin seçenekler arasında olduğunu, tarafların Türk ihracatçısına ilave gümrük vergisi doğurmayacak bir anlaşmaya varmalarını beklediklerini kaydetti.



Heyet 27 Şubat'ta Türkiye'de



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son İzmir ziyaretinde hem İngiltere hem de AB ile Türkiye'nin mutabık kaldığını, İngiltere'den 27 Şubat'ta bir heyetin Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştığını hatırlatan Eskinazi, "İngiltere 10 milyar 748 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'nin ikinci büyük ihraç pazarı. EİB'nin ihracatında ise; 831 milyon dolarlık tutarla üçüncü sırada. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gündeme getirdiği, AB ile Kanada arasında yapılan serbest ticaret anlaşması benzeri bir anlaşma. Türkiye'nin bu konuda bir anlaşma yapabilmesi için öncelikle İngiltere ile AB'nin anlaşması gerekiyor. İki taraf anlaştığında Türkiye ile İngiltere arasında ise Gümrük Birliği ilişkisinin yerini alacak Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye için büyük önem arz ediyor. Gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. İlişkimizi korumamız, aynı zamanda yeni sektörleri ekleyerek ekonomik bağlarımızı güçlendirmemiz lazım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA