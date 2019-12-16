İhracatçılar için faiz indirimi
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İhracatçılar için faiz indirimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi.

16.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:05
İhracatçılar için faiz indirimi

Ticaret Bakanı , "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi. , ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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