İhracatçılar için faiz indirimi

16.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:05

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi. Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA