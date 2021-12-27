İhracatçılar 2022 yılının ihracat için "altın yıl" olmasını diledi - Haberler Ekonomi
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İhracatçılar 2022 yılının ihracat için "altın yıl" olmasını diledi

İhracatçılar 2022 yılının ihracat için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye, 2021 yılında ihracat açısından altın yıl yaşadı.

Türkiye, 2021 yılında ihracat açısından altın yıl yaşadı. İhracatçılar, 2021 yılında Türkiye'ye 225 milyar dolarlık döviz kazandırırken, 2021 yılının üç çeyreğindeki yüzde 11'lik büyümeye yüzde 48'lik katkı sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına sağladığı 16,4 milyar dolarlık katkıyla 2021 yılın tarihi rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Bir otelde düzenlenen yeni yıl gala yemeğinde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri ve EİB çalışanları, 2022 yılının da ihracat açısından altın yıl olmasını diledi. Geceye ev sahipliği yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, döviz ve faizlerdeki son aylardaki aşırı dalgalanmanın stabilleşmesi durumunda 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

Sunshine Band Orkestrası ve Şevval Sam'ın sahne aldığı gecede, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel'in eşi Gökçen İşliel'in de doğum günleri de kutlandı. - İZMİR

İhracatçılar 2022 yılının ihracat için altın yıl olmasını diledi

İhracatçılar 2022 yılının ihracat için altın yıl olmasını diledi

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