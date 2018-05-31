İhracatçıdan, "Tmo, Fındık ve Çekirdeksiz Kuru Üzümde Olduğu Gibi Kuru Kayısıda da Rol Oynamalı"...

Tarihinde ilk kez geçen sezon çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu sezon kuru üzümün yanında kuru kayısıda da rol sahibi olması talep ediliyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Ülkemiz, dünya geneli kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümün üretim ve dış satımında söz sahibi ve bu ürünlerin yüzde 85-90'ı ihraç ediliyor. Bu ürünlerin rekoltesinin yüksek olduğu dönemde, ihracatta sürekliliğinin sağlanması ve ülkemizin döviz kaybının önüne geçilmesi için TMO'nun devreye girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Celep sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde dünya piyasalarında Amerikan üzümü 4 bin ABD Doları, Avustralya üzümü 3 bin ABD Doları, Şili ve Güney Afrika üzümü 2 bin 700 Dolar, Arjantin üzümü 2 bin 500 dolar üzerinden alıcı bulurken Türk üzümü ortalama fiyatı bin 650 dolardan işlem görüyor. Bu durum ülkemiz adına yaklaşık 300 milyon dolar döviz kaybı anlamına geliyor. TMO geçen yılki müdahale alımı ile Türkiye'ye 100 milyon dolar kazandırdı. Kuru üzüm uygun depolama şartlarında iki yıla kadar saklanabiliyor. Hep birlikte, el ele vererek Türk kuru üzümünün dünya piyasalarındaki değerini artırmak için çaba göstermek durumundayız."

Celep, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp ile Ege İhracatçı Birliklerinde bir araya geldiklerini belirterek, "Geçen sezon TMO'nun ilk kez çekirdeksiz kuru üzüm piyasasına girmesinin faydasını ihracatımızda yaşadık. Fındıkta olduğu gibi, çekirdeksiz kuru üzümde ve kuru kayısıda, özellikle üretimin yüksek olduğu ürün yıllarında TMO'nun devreye girmesini talep ediyoruz. Kuru kayısıda ihraç fiyatlarının 3 dolar ile 10 dolar arasında dalgalanması sürekliliğe engel. Katma değerli ihracat ve sürekliliği sağlamak için TMO'nun müdahale alımı yapması en büyük beklentimiz. TMO'nun müdahalesi, üretimden ihracata tüm paydaşlara ve ülkemizin döviz gelirlerinin korunup artmasına katkı yapacaktır" şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp'in katılımıyla Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen sektörel değerlendirme toplantısına, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye'nin önde gelen kuru üzüm imalatçı ve ihracatçıları katıldı. - İZMİR