İhracatçı gelecek 90 milyon toz Biontech aşısında öncelik istiyor

Pandemi sonrasında aşılamada ilerleme kaydeden ülkeler aşı pasaportu olmayan kişilere vize vermemeye başladı.

200 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk ihracatçısı, aşılamada 100 bin ihracatçı firmanın yöneticilerine ve dış ticaret departmanlarında çalışan kişilere aşılamada öncelik tanınmasını istiyor.

Dünya genelinde Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin aşılamada çok yol kat ettiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin'in covit-19 aşısı yapılmamış kişilere vize vermemeye başladığını, benzer uygulamanın yakın gelecekte ABD ve Avrupa ülkelerinde başlamasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Aşılama oranlarının yükselmesiyle uluslararası ticaretin canlanmasını beklediklerinin altını çizen Eskinazi, "Türkiye, Biontech Prizer ile 90 milyon dozluk yeni bir anlaşma yaptı. Bu aşılar kısa süre içinde partiler halinde ülkemize gelmeye başlayacak. Burada ihracatçı firma yöneticilerimize ve dış ticaret departmanı çalışanlarına öncelik verilmesini istiyoruz. İhracatımızın devamlılığı için bu husus çok hayati" diye konuştu.

Covit-19 virüsüne karşı aşılamada 2 doz aşı yapılması gerektiğine vurgu yapan Eskinazi, iki doz arasında 6-8 hafta süre geçmesi gerektiğini, yeni gelecek aşı partilerinde ihracatçılara öncelik verilmesinin Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler