İhracatçı Devreden Kdv İadesinden Umudunu Kesmedi

İhracatçılar sonraki döneme devreden KDV alacaklarının bir takvime bağlanarak iadesinde Maliye Bakanlığı'na yetki veren düzenlemenin son dakika kanun metninden çıkarılmasının şaşkınlığını yaşıyor. İhracatçılar, "TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Maliye Bakanı Naci Ağbal ile konuyu tekrar görüşeceğiz" açıklamasının bir an önce hayata geçmesini bekliyor.

Sonraki döneme devreden KDV'nin bir takvime bağlı iade edilebilmesinin önünü açan düzenlemeyi iş dünyasının büyük bir istekle beklediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, her ay yeni bir ihracat rekoru kıran ihracatçıların şevkinin kırılmaması için bu hatadan bir an önce dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Devreden KDV tutarının 160 milyar TL civarında olduğuna işaret eden Ünlütürk, "Bu tutar mahsuplaşma ile eritilemiyor ve sürekli artıyor. Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsa ihracatçının, sanayicinin yapacağı yeni yatırımlara, sanayici ve ihracatçıların ise yatırımlar için kaynağa ihtiyacı var. Kaynağı dışarıda aramak istemiyoruz. Öz sermayemiz KDV alacağını yatırımlarda kullanmak istiyoruz. Bu kaynağın ekonomide yatırıma dönmesi lazım. KDV uygulayan ülkeler içerisinde devreden iadeyi yapmayan tek ülke Türkiye" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sorunun çözümü için yürüttüğü yapıcı temasların Hükümet nezdinde karşılık bulacağı ümidini koruduklarını anlatan Ünlütürk, konunun hızlı bir şekilde yeniden Meclis'in gündemine alınması talebinde bulundu. - İZMİR