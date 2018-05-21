İhracata Uygun Meyve Üretimi Çok Önemli

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi, yaş meyve ve sebze sektöründe 2023 yılı ihracat hedefine üretici ile ihracatçılar birlikte ulaşacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatçılarla üreticiler arasındaki bağı güçlendirmek, sektörel sorunların çözüm yollarını bulmak için yeni döneme hızlı bir giriş yaptı. Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu üyeleriyle Selçuk'ta üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılarla bir araya geldi.

Toplantıya katılan üretici ve ihracatçılara seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Biz göreve geldiğimizde üyelerimizin sorunlarını dinleyeceğimizi, 2 ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarını üretim bölgelerinde yapacağımıza söz vermiştik. Başkan seçildikten sonra bu sözümüzü tutuyoruz. Başkan seçildikten sonra 1 ay içerisinde Kemalpaşa Bağyurdu'nda kiraz üreticileriyle, Alaşehir'de ise sofralık üzüm üreticileri ile bir araya geldik. Bugün de Selçuk'ta şeftali, nar, ayva ve mandalina üreticileri ile bir aradayız. Sırada Ödemiş ve Seferihisar var. Önümüzdeki dönem bu toplantılara devam edeceğiz. Üreticilerimizle birlikte hareket ederek 2023 yılı ihracat hedefimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal'da, Türkiye'nin çok faklı ekolojik özelliklere sahip yörelerinin olmasının önemli bir avantaj olduğunu, bu sayede bir meyvenin farklı çeşitlerini Türkiye'de yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Ünal, "Hem çok soğuk hem de sıcak bölgelerimiz var, bu bir şans. Ancak, meyve yetiştiriciliği konusunda eğitim yetersizliği önemli bir sorun. Meyve yetiştiriciliğinde tecrübe kazanmak zordur, zaman ister. İhracata uygun bir meyvenin yetiştirilebilmesi için tüm yetiştirme tekniklerini iyi bilmek gerekir" dedi.

Türkiye'deki parçalı toprak yapısının sakıncalarına da değinen Prof. Dr. Ünal, sözlerini şöyle tamamladı; "Parçalı arazi yapısı nedeniyle istenen ürünün istenen miktarda üretilmesi ve bulunması büyük sorun. Birim alanda maksimum düzeyde verim elde edilebilmesi şart. Parçalı arazilerde üst düzey verimi sağlamak maalesef her zaman mümkün olmuyor."

Üretici tarım tekniklerindeki gelişmeleri takip etmeli

Üreticilere seslenen Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin ise, üreticilerin kalite ve verimlik sorunlarına dikkati çekerek; "Tarımsal üretimde hiçbir yıl aynı olmaz, her yılın farklı sorun ve özellikleri olur. Üreticiler mutlaka toprak analizi yaptırmalı, tarım teknikleri sürekli değişiyor ve gelişiyor, zamanla bilmediğimiz yeni yöntemler çıkıyor, bunları ziraat mühendislerine danışarak yeni teknikleri uygulamaya koyabilirsiniz" dedi. - AYDIN