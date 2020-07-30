HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İhracata Ticaret Bakanlığı desteği

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmaların ihracat departmanları yönetici ve çalışanlarına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışına açılmak isteyen firmalara sağladığı destekler konusunda eğitim semineri düzenlendi.

İhracata Ticaret Bakanlığı desteği
30.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:46

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmaların ihracat departmanları yönetici ve çalışanlarına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışına açılmak isteyen firmalara sağladığı destekler konusunda eğitim semineri düzenlendi.

AOSB Akademi'de korona virüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen eğitimde; AOSB Proje Destek Ofisi UR-GE, AB Proje Uzmanı Merve Büyükçerçi, Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş belgelerinden, yurt dışında açılacak ofisin kirasına kadar firmalara can suyu niteliği taşıyan destekleri konusunda detaylı bilgiler paylaştı.

Büyükçerçi sunumunu; "Pazara giriş belgeleri - test & analiz - sertifika giderlerinin desteklenmesi", " E-ticaret sitelerine bireysel üyeliklerin desteklenmesi", "Küresel tedarik zinciri (ktz) yetkinlik projeleri", "Yurtdışı birim-marka-tanıtım giderlerinin desteklenmesi" ve "Tasarım desteği" konu başlıkları altında gerçekleştirdi.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteğinin; ihracat yaparken şirketlerin almak zorunda olduğu veya zorunlu olmamakla birlikte pazara girişte şirkete avantaj sağlayacak olan çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik belge, test ve analizlerinden oluştuğunu belirten Merve Büyükçerçi, bu kalemdeki destekte dikkat edilecek hususlar konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi:

"250 bin dolar üst limite sahip destek kapsamında destek talep edilen belgeler, akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınmalıdır. Destek başvuru, onay ve eksik belge tamamlama sürelerine riayet edilmelidir.

KEP ile yapılan başvurularda, başvuru dosyası e-imzalı olmalıdır. DYS tanımlamaları yaptırılmalıdır. Başvuru evrakı hazırlanırken matbu başvuru formlarında yer alan bilgilere sadık kalınmalıdır."

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri

Merve Büyükçerçi, "Küresel tedarik zinciri (KTZ) yetkinlik projeleri" desteğinin, şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamada önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, bu destek kapsamında, ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalarının belli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılandığını ve bir milyon dolara kadar destek alınabileceğini bildirdi.

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği

Merve Büyükçerçi, "Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği" konusunda ise, "Bu tebliğin amacı, Türkiye'de sınai ve ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır. Ayrıca eğer şirket merkezi 4., 5., 6. bölge illerinden birinde yer alıyorsa destek oranına 10 puan, yurt dışı faaliyet hedef ve öncelikli ülkelerden birinde gerçekleştiriliyorsa ekstra 10 puan daha ilave destek sağlanıyor." dedi.

Büyükçerçi, bu desteğin; yurt dışı tanıtım, yurt dışı marka tescil ile kira desteği kalemlerinden oluştuğunu belirterek, "Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir" şeklinde konuştu.

Tasarım ve inovasyon kültürü oluşturulacak

Merve Büyükçerçi, "Tasarım Desteği" konusunda da bilgi verirken, bu destek kaleminin amacının, Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

Pazara girişte dijital faaliyetlerin de desteklendiğini, e-ticaret sitelerine bireysel üyeliklere de destek sağlandığını belirten Merve Büyükçerçi, şunları kaydetti:

"Üyeliklere ilişkin giderler yüzde 60 oranında desteklenmekle birlikte 2020 yılı sonuna kadar üyeliğin gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 80 olarak belirtilmiştir. Destek tutarı üst limiti e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin TL'dir. En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olunmakta ve en fazla 2 yıl ile sınırlandırılmaktadır." - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Güncel
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beyonce Ali Sunal Kerem Bursin Belçim Bilgin
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mehmet Topal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Ankara Bayram Türk Lirası
Şu an buradasınız: İhracata Ticaret Bakanlığı desteği - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 09:46:53. #1.14#
title