İhracata 'konteyner' darbesi
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İhracata 'konteyner' darbesi

İhracata 'konteyner' darbesi
Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR - Haberler | Güncel

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, ihracatta konteyner krizine neden oldu.

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, ihracatta konteyner krizine neden oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, konteyner bulamamaları nedeniyle ihracatlarının yüzde 10 düşük kaldığını belirterek, ihracata hazır yaklaşık 500 bin dolarlık ürünün de depolarda beklediğini açıkladı.

Pandemi döneminde konteynerlerin, ürün satılan ülkelerin limanlarında kalması ve geri gönderilmemesi nedeniyle bazı ürünler, alıcısı olmasına rağmen ihraç edilemedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Kaya, koronavirüs salgınından sonra konteyner yetersizliğinin en çok kendi sektörlerini etkilediğini kaydetti. Madencilik sektörünün, ihracatının yüzde 50'sini Çin'e gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, "Pandeminin başında ihracatta sıkıntılar yaşadık daha sonra ise ürünlere ciddi talep gelmeye başladı. Bu sıkıntıları aştık, derken, bu sefer konteyner kriziyle karşılaştık. Ürün var, talep var ama yükleyecek konteyner yok" diye konuştu. 

Dünyada 5 milyon konteynerin seyir halinde olduğu, pandemi sürecinde önemli bölümünün ABD'de limanlarda kaldığı, bu konteynerlerin dolaşıma girmemesinin krize yol açtığı bilgisini paylaşan Kaya, "Ocak- nisan döneminde Türkiye'nin doğal taş ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 26 artış gösterdi ve 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konteyner sıkıntısı yaşanmasaydı ihracat, 700 bin dolar civarında gerçekleşecek ve artış yüzde 35'in üzerine çıkacaktı. Şu anda ihracata hazır yaklaşık 500 bin dolarlık ürün depolarda konteyner bekliyor" dedi.Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konteyner sıkıntısının tüm ülkeleri etkilediğini dile getirerek, "İhracat yapacak firmalar, konteyner bulamaz hale geldi ve siparişlerde ötelemeler, iptaller yapıldı. Bu durum üreticileri de olumsuz etkiledi. Bu sıkıntı nedeniyle ürünlerin kara ve demir yoluyla nakledilmesi gündeme geldi" diye konuştu.

Türkiye'nin bu tür sorunlara karşı gelecek içinde projeler üretmesi, kendi konteyner filosuna destek vermesi gerektiğini söyleyen Eskinazi, "Konteyner filomuz var ancak bu gemiler çok küçük, daha büyük gemilerle dünya konteyner ticaretinde söz sahibi olabilecek duruma gelmeliyiz" dedi. 


İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi
İhracata 'konteyner' darbesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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