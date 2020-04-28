- İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan - İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan Kuzey yarınkürenin ilk kirazı Uzak Doğu yolunda Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan bilinen İzmir'in Kemapaşa ilçesinde "kırmızı altın" olarak da bilinen kirazın hasadına başladı.

- İhracata ilk giden kiraz Kemalpaşa'dan

Kuzey yarınkürenin ilk kirazı Uzak Doğu yolunda

İZMİR - Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği bölge olan bilinen İzmir'in Kemapaşa ilçesinde "kırmızı altın" olarak da bilinen kirazın hasadına başladı. Kiraz üreticisi ve ihracatçısı olan Kemalpaşa Tarımı Destekleme ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özken, 2020 yılı kiraz sezonunda Türkiye'den ihracata giden ilk kiraz sevkiyatını Kemalpaşa'dan gerçekleştirdiklerini söyledi.

2020 yılı kiraz sezonunda Türkiye'den ihracata giden ilk kiraz sevkiyatı, İzmir'in Kemapaşa ilçesinden oldu. KEMTAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özken, "Kemalpaşa Bağyurdu Yiğitler Ören havzası, kuzey yarımkürenin ilk kirazlarının çıktığı topraklar. Türkiye yıllık 650 bin ton kiraz rekoltesi ile dünyanın birinci kiraz üreticisi konumunda. Kemalpaşa'mız ise Türkiye kirazının yaklaşık yüzde 12'sinin yetiştirildiği, kirazın başkenti konumunda olan tarım kenti. Türkiye üretimde dünya birincisi olmasına rağmen yurt dışı pazarlarındaki ihracat rakamlarında maalesef Amerika ve Şili'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Bizler de bu topraklarda yerleşik üreticiler olarak yıl boyu emek vererek yetiştirdiğimiz kirazlarımızı değerinde satma gayesi ile çalışmalar sergiliyoruz" dedi.

Uzak Doğu'ya gönderildi

Bu yıl erkenci kiraz olarak adlandırılan "burlent" ve "early bearly" cinsi kirazların, havayolu ile Uzak Doğu'ya gönderdiğini belirten Özken, "Tüm dünyayı saran Covid-19 virüs tehlikesi birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Ancak bu musibetin tarımın ve toprağın önemini çok daha fazla hissetmemize vesile olduğu da aşikardır. 'Tarım varsa hayat var' düsturu ile yetiştirdiğimiz ürünleri tüm hijyen ve sağlık kurallarına uyarak bahçelerimizde toplayıp işleyerek tüketici ve yurt dışı alıcılara ulaştırmaktayız. Tüm bahçeler ve tesiste çalışan tarım işçilerimizin maske, eldiven, siperlikleri temin edilmiş olup titizlikle toplanan kirazlarımızın sevkiyatı gerçekleştirilmektedir. Amacımız öncelikle emektar üretici, çiftçi kardeşlerimizin ürünlerini hak ettikleri değerde piyasaya satmak ardından da kiraz diyarı Kemalpaşa'mızın meşhur kirazlarının tüm dünya raflarına ulaştırmaktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların tek çözümün tarıma hak ettiği değeri vermekten ve katma değerli ürünlerin ihracatını artırmaktan geçtiğini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Kirazımız Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa ve Rusya'da alıcıları ile buluşmaya devam edecektir. Bugün de 2020 yılı sezonunda kuzey yarımkürenin ilk çıkan kirazlarının Bağyurdu Kemalpaşa'mızdan tüm dünyaya ihracatının gerçekleştirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA