"İhracata İlk Adım'da" Samsun pilot il seçildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracat potansiyeli olan firmaların destekleneceği bir proje olan "81 İlde İhracata İlk Adım Programı" kapsamında, Samsun'un Ticaret Bakanlığı tarafından pilot il seçildiğini açıkladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracat potansiyeli olan firmaların destekleneceği bir proje olan "81 İlde İhracata İlk Adım Programı" kapsamında, Samsun'un Ticaret Bakanlığı tarafından pilot il seçildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın önceki gün duyurduğu ve Samsun'un da pilot il seçildiği, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı" ile ilgili açıklamalarda bulunan Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un yanı sıra Adana, Kahramanmaraş, Konya ve Manisa'nın da pilot il seçildiği program ile ihracat potansiyeli olan firmaların tespit edilip, firmalara ihracat eğitimi konusunda destek verileceğini vurguladı.

Önemli ve anlamlı bir proje

Ticaret Bakanlığı'nın pilot illerde kapasite raporlu 6 bin 882 firmanın içinden 2 bin 773 firmamızın ihracat yapma potansiyeli olduğunu tespit ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Ülke genelinde ihracatı tabana yayma önemli bir hedef. Sanayi sektöründe ihracat yapan firmaların oranındaki düşüklük önemli bir ihracat potansiyelinin kullanılmadığına işaret ediyor. İhracat yapan sanayi firmalarını incelediğimizde yüzde 70'inin 250'den fazla çalışana sahip büyük ölçekli firmalar olduğunu görüyoruz. Bu yönden Ticaret Bakanlığımızın uygulamasını çok önemli ve anlamlı buluyoruz" dedi.

"Üstümüze düşeni yapacağız"

Program kapsamında ihracat yapabilme potansiyeli olan firmalara özel çalışma planları oluşturulacağını vurgulayan Murzioğlu, "Belirlenen rehberler 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde firmamız ile etkileşim halinde kalacak ve firmalarımız ile ihracatın kapılarını birlikte açacaklar. Programa katılan firmalar Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bütün fırsatlardan yararlanabilecek. Projenin fizibilite çalışmaları tamamladığında 40 ile, sonrasında da 81 ile yayılacak. Biz bunu yeni bir ihracat seferberliği olarak görüyoruz. Oda olarak projede üstümüze düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

"Firmalarımıza kılavuz kaptanlık yapıyoruz"

Samsun'daki firmalara ihracatı artırmaya ve kalifiyeli dış ticaret elemanı yetiştirmek adına sürekli projeler geliştirdiklerini ve eğitimler verdiklerini belirten Başkan Murzioğlu, "Samsun alternatifli üretim altyapısı ve lojistik imkanlarıyla ihracat için önemli potansiyele sahip bir şehir. Ama maalesef ihracat rakamlarımız bu potansiyelin karşılığı değil. Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz küresel pazarlarında başarılı olabilmek artık kaçınılmaz bir gerçektir. Şehirlerin büyüklüğü artık nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla ölçülüyor. Bu noktada oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için de çaba harcıyoruz. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle hayata geçen İhracat Destek Ofisleri'nden bir tanesi de bizim odamız bünyesinde hizmet veriyor. Ofisimizde, ihracatçılarımıza ve ihracat potansiyeli olan firmalarımıza her konuda kılavuz kaptanlık yapıyoruz. Dünya ile rekabet etmek ve basamakları daha yukarı taşımak istiyorsak ihracatı başarmalıyız. İnşallah el ele vererek ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı