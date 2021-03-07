İhracata ilham veren kadınlar 8 Mart'ta bir araya geliyor
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İhracata ilham veren kadınlar 8 Mart'ta bir araya geliyor

07.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:08
İhracata ilham veren kadınlar 8 Mart'ta bir araya geliyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Buluşması' online olarak düzenlenecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Buluşması' online olarak düzenlenecek. İhracata İlham Veren Kadınlar, pazartesi günü bir araya gelerek başarı hikayelerini ve tecrübelerini aktaracak. 

İHBİR tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Buluşması' pazartesi günü 13.00- 15.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşecek.

PRENSES MEDİHA NAMİ OSMANOĞLU  KATILACAK

Etkinliğin konuşmacıları arasında, şeref konuğu olarak Osmanlı Hanedanı mensubu Sultan II. Abdülhamit'in torunu Prenses Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez, Almanya/Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun ve İhracat Direktörü Özlem Soysal yer alıyor.

Birliğe üye olan, ihracat yapar hale gelen ve başarılarıyla tüm kadınlara örnek teşkil eden girişimci kadınlar da başarı hikayelerini anlatacak. 

"KADINLARIMIZ ÜLKEMİZİN BAŞARI HİKAYELERİNDE BÜYÜK PAYA SAHİPLER"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur,  "Yüreğindeki sınırsız sevgi, sabır, fedakarlık ve mücadeleleriyle yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımızın gününü kutluyorum. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği başarı hikayesinde en önemli paya sahip olan kadınlarımızın, toplumsal hayatın yanı sıra ticarette de ağırlığını her geçen gün artıracağına ve yeni dönemde ihracat camiasında daha fazla yer alacağına inancım sonsuzdur. Bu özel günde gerçekleştireceğimiz 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Buluşması' online söyleşimize tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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