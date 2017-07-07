İhracata Destek Ödemelerinde E-imza Dönemi

İhracata destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak.



Ekonomi Bakanlığının "İhracata Yöneli·k Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fi·yat I·sti·krar Fonundan Yapılan Ödemelere I·li·şki·n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.



Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.