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İhracat yapan firmalardan büyük fedakârlık

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Denizli'nin sanayisini de olumsuz etkiledi.

25.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:59
İhracat yapan firmalardan büyük fedakârlık

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Denizli'nin sanayisini de olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle ihracatta önemli düşüş yaşanırken, her şeye rağmen ihracat yapan fabrikalar büyük fedakarlık yaparak, üretimlerine devam ediyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli tekstil merkezlerinden Denizli'de korona virüse karşı büyük bir mücadele yürütülüyor. Üretim yapan dev tekstil firmaları ise ihracatın devam etmesi için, gerekli önlemleri alarak üretime devam ediyor. Tüm bu gelişmelere rağmen, virüsün küresel olarak yayılması ihracatı da olumsuz etkiledi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsün ekonomileri olumsuz yönde, ciddi etkilediğini söyledi. Özellikle ihracat noktasında diğer dünya ülkelerinin etkilendiği gibi Türkiye ekonomisinin de etkilendiğini hatırlatan Memişoğlu, Mart ayında yaşanan düşüşün, Nisan ayında da yaşanmasının beklendiğini ifade etti. İhracatta nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60'lık bir düşüş yaşanabileceğinin sinyalini veren Memişoğlu, "Ülke genelinde geçtiğimiz ay, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17'lik bir ihracat düşüşü oldu. Aynı şekilde kentimizde de aynı oranda yani yüzde 17'lik düşüş oldu Mart ayında. Nisan ayına baktığımızda da yine aynı dönemi referans aldığımızda yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüşümüz var" dedi.

"Çin'den ithalatın durması fazla etkilemedi"

Dünyada virüsün ilk çıktığı yer olan Çin ile ithalatın durmasının, Denizli'yi etkilemediğini söyleyen Memişoğlu, "Denizli'ye, Çin'den ithalat fazla yapılmıyor. Yapılan ara malı ithalatı ilimizdeki lokomotif sektörlerde çok etkin değil. Mutlaka yan sanayilerde kullanılanlar var. Burada mevcut stoklar ile bu eksiklik giderildi. Ama şuanda Çin'de üretimin tekrar başlaması ile çok ara malı ithalatında yaşanacak sıkıntıları hava kargo imkanı ile firmalar gidiyorlar. Bu salgının ülkemizi bulması ile beraber bizdeki üretimde düşmüş durumda. Fabrikalarımız düşük kapasite ile çalışıyor. Çin'den ithalat ilimiz ekonomisini fazla etkilemedi" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığımızın önerdiği şartlarda üretim yapmaya devam ediyoruz"

Korona virüse karşın alınan tedbirler ile Denizli'de ki bir çok fabrikanın üretimlerine devam ettiğini söyleyen Başkan Memişoğlu, üretim yapılan fabrikalarda ise sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere dezenfektan kurallarının hassasiyetle uygulandığını dile getirdi. Başkan Memişoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık otoritelerinin söylemlerine göre öncelikle evde kalmamız gerekiyor. Buna göre de firmalarımız zaten kronik rahatsızlığı olan belli bir yaşın üstündeki, hamile, çalışanlarını ve belli bir yaş altında ki çalışanlar 20 yaş altında ki çalışanlar ve 20 yaş altındaki çalışanlarının evlerine yolladılar. Mevcut elemanlar da kapasite bayağı bir düştüğü için mevcut elemanları ile devam ediyorlar. Sonra firmalarımız gerekli servislerini, gerek fabrika işçilerini dezenfektanla sürekli temizliyorlar. Bu sosyal mesafe kuralına uyarak çalışılıyor işyerlerimiz de yemekhanelerimizde oturma düzenlerimiz buna göre ayarlanmış durumda yani sosyal mesafe kuralına ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği şartlarda üretim yapmaya devam ediyoruz."

"Firmalarımız rahatlıkla çalışıp ihracatlarını yapmaya devam ediyorlar"

İhracata yönelik üretim yapan firmaların sokağa çıkma kısıtlamasında da faaliyetlerine devam ettiğini ve üretimi durdurmadıklarını ifade eden Başkan Memişoğlu, kısıtlamadan önce firmaların başvuruda bulundukları ve buna göre izinlerin verildiğini aktardı. Başkan Memişoğlu, "Zaten biliyorsunuz bakanlıkların yayınlamış olduğu genelgelerde ihracatı engelleyen bir şey yok ihracat ile ilgili bir taahhüt olanların ihracat yapabilmeleri için çalışma izinleri var. Bizde aynı şekilde İl Hıfzıssıhha toplantılarına katılarak sayın valimizin önderliğinde bu genelgeyi ilimiz şartlarına göre uydurarak çalışmaya devam ediyoruz. Bize işi olan siparişi olan mal yetiştirmesi gereken firmalarımız 3 haftadan beri isimlerini bildiriyorlar. Bizde bu bize bildirilen isimleri valiliğimize aktarıyoruz. Valiliğimiz de bu sokağa çıkma kısıtlamasını uygulayan kolluk kuvvetlerine bunu aktararak firmalarımız rahatlıkla çalışıp ihracatlarını yapmaya devam ediyorlar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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