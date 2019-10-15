İhracat yapan firma mühendislerine eğitim verildi

15.10.2019 10:02

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "İl Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Güvenilir gıdaya ulaşmada uzun vadede başarı eğitimden geçmektedir" dedi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirti. İhracat yapan firmaların Ziraat Mühendislerine yaptıkları eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özen, "İl Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Güvenilir gıdaya ulaşmada uzun vadede başarı eğitimden geçmektedir. Bu eğitimler 7'den 70'e herkesi kapsamalı ve sürekli olmalıdır. Bu minvalde eğitimlerimize okullarda öğrencilere, tüketici bilgilendirme noktaları ile her yaşta vatandaşa ve tarım danışmanı ve ziraat mühendislerine verdiğimiz eğitimlerle de kamu ve özel sektörde tarım ile ilgilenen her kesime ulaşıyoruz. Antalya tarım ürünleri ihracatı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Artan rekabet koşulları ve gıda güvenliğine gösterilen hassasiyet nedeniyle ihraç edilen ürünlerin kalitesinin korunması kaçınılmazdır. Bu sayede var olan pazarları korumak ve potansiyel pazarlara ulaşmak çok daha kolay olmaktadır. Eğitim faaliyetlerimizin bir ayağını da ihracat yapan firmalarda görevli ziraat mühendislerine verilen eğitimler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Antalya'dan yetmişten fazla ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatı yapan ihracatçı firmaların bünyesinde görevli ziraat mühendislerine Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü teknik personelince eğitim verdik. Eğitimde, ithalatçı ülkelerin ve hedef pazarların gıda güvenilirliği ve ürün kalitesi yönündeki beklentileri ile kontrol noktaları hakkında bilgiler aktardık" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA