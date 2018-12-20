İhracat ve Turizme İmob Desteği

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından 22-27 Ocak 2019'da CNR Expo Yeşilköy'de organize edilecek 15'inci Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (İMOB), 80 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla ihracata ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.

CNR açıklamasına göre, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından 22-27 Ocak 2019'da CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenecek İMOB ihracat ve turizme katkı sağlayacak.

Önceki yıl 63 bin 655 yabancı mobilya alıcısı tarafından ziyaret edilen fuara ocak ayındaki etkinlikte 80 binin üzerinde katılımın olması bekleniyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 182 firmalık bekleme listesi bulunan CNR İMOB'da bu yıl da 600'den fazla firma, binin üzerinde markası ile yer alacak.

Malezya ve Romanya'nın devlet pavyonu olarak katıldığı fuarda ABD, Rusya, Moldova, Ukrayna, Mısır, Belçika Almanya, İtalya, İspanya'nın aralarında olduğu ülkelerden 35 mobilya firması da ürünlerini sergileyecek.

"Bu yıl yabancı alıcı oranında yüzde 20 artış bekliyoruz"

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, mobilya sektörünün ihracatına ve iş hacmine destek olmak için 15 yıldır aralıksız mobilya fuarları düzenlediğini ifade ederek, "Dünyanın en büyük 5 mobilya ihracatçısından biri olmayı hedefleyen Türk mobilya sektörümüzün bu hedefe ulaşmasında İMOB 2019 büyük katkılar sağlayacak. Katılımcılarımızın fuar esnasında yapacağı ihracatın bir milyar doları aşmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CNR İMOB'a özellikle yurt dışından büyük bir akın olduğuna işaret eden Erem, "CNR Uluslararası İş Geliştirme Departmanımızın da desteği ile hayata geçirilen ve toplam 11 milyon dolarlık bir yatırım yaptığımız Global Pazar İstihbarat Sistemi'mizin (Business Intelligence Agency-BIA) fuarlarımıza katkısı çok büyük oluyor. Bu yıl yabancı alıcı oranında yüzde 20 artış bekliyoruz." bilgilerini verdi.

Toplam ziyaretçi sayısının 150 binin üzerinde olacağını kaydeden Erem, "Yabancı alıcı sayısı da 80 bini geçecek. CNR Expo Yeşilköy, Türkiye ve yakın coğrafyası için 'Mobilyanın Ticaret Merkezi' olarak biliniyor. Fuara katılan firmalar Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya, Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun mobilya ithalatını da karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Çevredeki evler pansiyon olarak kullanılabilir

Erem, geçtiğimiz yıl düzenledikleri CNR İMOB fuarının büyük ilgi gördüğünü ve fuar sırasında CNR Expo civarındaki tüm otellerin dolduğunu anımsatarak, bu sene de aynı şekilde doluluk yaşanacağını, hatta fuar alanı yakınlarındaki kimi evlerin pansiyon olarak kullanılacağını aktardı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, CNR İMOB, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Urge) Projesi desteğiyle Türkiye'nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

Katılımcı firmalar, Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı'nda, dünyanın dört bir yanından gelecek olan mobilya alıcıları ile B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kurarak ticari kapasitelerini artıracak.

Kaynak: AA