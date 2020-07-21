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İhracat üzümünde ilk makas Manisa'da vuruldu

İhracat üzümünde ilk makas Manisa'da vuruldu İhracata hazırlanan Superior Seedless çeşidi sofralık üzümü Manisa'da hasat edildi Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal: "Geçen yıl ülkemizden 205 bin ton yaş üzüm ihraç ederek 150 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi" Ege...

İhracat üzümünde ilk makas Manisa'da vuruldu
21.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:47

İhracat üzümünde ilk makas Manisa'da vuruldu

İhracata hazırlanan Superior Seedless çeşidi sofralık üzümü Manisa'da hasat edildi

Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal: "Geçen yıl ülkemizden 205 bin ton yaş üzüm ihraç ederek 150 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi"

MANİSA - Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden Superior Seedless çeşidi üzümde ilk hasat Manisa'da gerçekleştirilirken, yarın itibariyle yaş üzümde ihracat sezonu da başlayacak.

Erkenci olması ve düşük şeker oranı ile mayhoş tadıyla özellikle diyabet hastalarının gözdesi Superior Seedless çeşit üzümde hasat Manisa'da başladı. Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünün başkanlık yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina, Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa, İzmir ve Denizli illerinde yapılan incelemelerin ardından bugün hasat edilmesine karar verilen Superior Seedless için yarın itibariyle de ihracat gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlandığını ve bugün itibariyle hasat için ilk makasın vurulmaya başlandığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, "Bugün ihracat için yaş üzümde ilk makası vuruyoruz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan heyet tarafından hasat ve ihracat tarihleri belirlendi. Biz daha öncesinde arazi çalışmalarımızı tamamladık. Aldığımız örnekleri kurumumuz laboratuvarlarında analiz ettik. Dün yapılan toplantıyla bugün ilk makasın vurulacağı ve yarın itibariyle ilk ihracatın izni çıkmış bulunmakta" dedi.

"Geçen yıl 205 bin ton yaş üzümden 150 milyon doların üzerinde gelir elde edildi"

Yaş üzümde 100 ile 200 milyon dolar arası ihracat geliri sağlandığını belirten Ünal, "Geçen yıl ülkemizden 205 bin ton yaş üzüm ihraç ederek 150 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi. 100 ile 200 milyon dolar arası yaş üzüm ihracatımız var. Ana çeşidimiz Sultani üzüm olsa da erken dönemde Superior Seedless üzümüyle hasada başlıyoruz. Erkenci bir üzüm türü. Bunun arkasından da Sultani çekirdeksiz üzümü ihracat için gelecek. İhracatımızın ağırlıklı kısmını Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidimiz oluşturuyor" diye konuştu.

"Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı Manisa ilinde teşkil etmekte"

Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 40'ı Manisa'dan olduğunu belirten Ünal, "İhracatımızın, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı Manisa ilinde teşkil etmekte. İzmir ve Denizli illerini koyduğumuz zaman yaklaşık yüzde 55 oranında üzüm üretimi Ege bölgesinde dahil olmakta. İhracatımız da ağırlıklı Manisa ve çevredeki illerden oluşuyor. Sultani çekirdeksiz ve Superior Seedless ile örtü altına aldığımız bağlarla birlikte kasım ayına kadar hasat sürecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 23 ülkeye Superior üzümü ihraç ediliyor

Öte yandan Türkiye'de üretilen üzüm çeşitleri içerisinde lider konumda olan Sultani çekirdeksiz yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan Superior Seedless çeşidi üzüm, Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor. Türkiye, 2019 yılında 11 milyon 376 bin dolarlık Superior Seedless çeşidi sofralık üzümü ihraç ederken, Superior üzümünü en çok Rusya Federasyonu tercih etti. Türkiye, 23 ülkeye Superior üzümü ihraç ederken, Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri listenin üst sıralarına adlarını yazdırdı.

Kaynak: İHA

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