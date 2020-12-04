İhracat üssü Bursa ABD pazarını hedefliyor

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Bursa, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği 'ABD Pazarı ve Ticaret İmkanları' webinarında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, "Son 10 yıl içinde ABD ile ticaret hacmimiz 1,5 kattan fazla arttı, ama belirlenen hedefin hala çok gerisindeyiz" dedi.

BTSO, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında uluslararası pazarları hedefleyen üyelerine yeni ticaret yolları için rehberlik etmeye devam ediyor. Dijital platformda gerçekleştirilen toplantı serisinin 23'üncü durağı ABD oldu. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BTSO Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin ABD'deki ticaret müşavirleri, ticaret ataşeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Cüneyt Şener, Bursa'nın BTSO liderliğinde TEKNOSAB, Model Fabrika, GUHEM, BUTEKOM gibi dev projelerin yanı sıra Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil üretimine hazırlandığını belirterek, "Sanayimizdeki güçlü dönüşüm hamlesinin oluşturduğu katma değerli üretim ile ihracat hedeflerimizi de yeni bir eşiğe taşıyacağımıza inanıyoruz. 2019 yılında Birleşmiş Milletlere üye 194 ülkenin 188'ine ihracat yapmayı başaran Bursa, dünyanın en büyük pazarlarındaki etkisini de artıracaktır." diye konuştu.

ABD'nin küresel ölçekte en büyük ithalatçılar arasında yer aldığına dikkat çeken Şener, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde ABD ile önemli bir ticari partner olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yıl içinde 1,5 kattan fazla arttığını ve 2019 yılı sonu itibariyle 19,2 milyar dolarlık rakama ulaşıldığını dile getiren Cüneyt Şener, şunları kaydetti: "Bursa iş dünyası olarak ABD'ye ihracatımız 531 milyon dolar. Bu ülkeden ithalatımız ise 193 milyon dolar seviyesinde. ABD ile Bursa arasındaki ticareti artırmak amacıyla 2014 yılından bu yana gerek büyükelçilik, başkonsolosluk ve ticaret ataşeliği ziyaretlerimiz gerekse de yurt dışı iş gezilerimizle birçok önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolar'a yükseltme hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamak istiyoruz."

"ABD'ye ihracatımız artacak"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ise ABD pazarına ilişkin düzenledikleri webinarın yoğun ilgiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Özellikle pandemi döneminde raf ömrünün uzun olması nedeniyle dondurulmuş gıda ön plana çıktı. ABD, bu sektör için çok önemli bir pazar haline geldi. Pandemi döneminde çok ciddi bir gıda ihracatı oldu. Önümüzdeki dönemde meyve sebze işleme teknolojilerine dayalı gıda ihracatımızın ciddi şekilde artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü de gerçekleştiren Vaşington Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca, ABD'nin 327 milyonluk nüfusu ve 21 trilyon doların üzerindeki Gayri Safi Milli Hasılası ile dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. ABD'nin aynı zamanda güçlü bir hizmet ülkesi olduğuna işaret eden Koca, "ABD, 2009 yılından bu yana kesintisiz büyüyen bir ülke görünümündeydi. COVID -19 etkisiyle 128 aylık bir kesintisiz büyümenin ardından yüzde 33'lük bir küçülme yaşadı. Koronavirüsün etkisine rağmen ekonomide yeniden büyüme eğilimi başladı. Tüketim harcamaları 13 trilyon dolar seviyesine kadar çıktı. ABD pazarı Bursa gibi üretim şehirleri için büyük fırsatlar barındırıyor." dedi.

Mustafa Koca, ticaret müşavirlikleri olarak ABD ile ticaret yapmayı hedefleyen firmalar için hazırladıkları raporların Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını belirtti. Başmüşavir Koca, iş insanlarının kolaydestek.gov.tr ve kolayihracat.com.tr adreslerindeki bilgilerden faydalanarak ihracatçılara sunulan desteklerden yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya ayrıca New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbat, New York Ticaret Ataşesi İskender Balcı, Los Angeles Ticaret Ataşesi Yavuz Mollasalihoğlu, Los Angeles Ticaret Ataşesi Mehmet Çetik, Şikago Ticaret Ataşesi Uğur Öztürk, Houston Ticaret Ataşesi Ahmet Yavuzhan Erdem ve Vaşington Ticaret Müşaviri Selman Kurt da katıldı. ABD Pazarı ve Ticaret İmkanları webinarı, BTSO'nun youtube hesabından da ulaşılabiliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı