"İhracat, üretim kapasitemizi korudu"

21.10.2019 12:02

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz, iç pazardaki daralmaya karşın yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD'den yapılan açıklamada, sektörün ilk 9 aylık verilerine yer verildi.

Verilere göre, yılın 9 ayında iç pazardaki satışlar, geçen yılın aynı döneme göre adet bazında yüzde 10 daralırken, sektör, iç satışlardaki daralmayı ihracat ile dengeledi. İhracat, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 1 arttı, üretim ise yüzde 2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verine TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz, iç pazardaki daralmaya karşın yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Dinçer, sektörün güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruduğunu, istihdam için direndiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beyaz eşya sanayi üretimi, ekonomik dalgalanmalardan dayanıklı tüketim grubunun geneli kadar etkilenmiyor. Beyaz eşya ihracat hacmimiz 2018 sonu itibarıyla yaklaşık 20 milyon adet seviyesine ulaştı. İhracat hacmimiz sürekli artarken, yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla cari dengeye pozitif etkimiz yıllar itibarıyla artış gösteriyor.

Türkiye beyaz eşya sektörü, Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da ülke ortalamasının üzerindedir. Teknolojik gelişmeler sektörümüzün omurgasını oluşturmaya başladı. Günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde bir yandan fabrikalarımızın otomasyon seviyesini yükselterek, yapay zeka uygulamaları ve büyük veriyi analiz ederek üretim süreçlerimizi geliştiriyor, verimi ve kaliteyi artırırken, maliyetlerimizi düşürüyoruz. Ar-Ge teşvikleri sektörün dönüşümü ve uluslararası rekabet gücünü artırması yolunda önemli bir destek olacaktır."

Brexit sürecine değinen Dinçer, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olan İngiltere'deki gelişmelerden etkilenebileceğini vurguladı. Dinçer, İngiltere'ye olan ihracatın korunması için de bazı düzenlemelere ve ihracat teşviklerine ihtiyaç duyulduğunu aktararak, "Geçen yıl devreye giren ve haziran sonuna kadar geçerli olan ÖTV sıfırlanması uygulaması, sektöre önemli bir destek oldu. Beyaz eşya artık lüks tüketim maddesi olmaktan çıktı. ÖTV, beyaz eşyadan tamamen kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni enerji etiketine geçiş sürecinde desteğe ihtiyacımız var"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı da AB'nin 2021'de yürürlüğe girecek yeni enerji etiketi uygulamasını hatırlatarak, "Yeni enerji etiketi uygulamasına geçiş, 2030 yılına kadar Türkiye'de konutlardaki elektrik faturalarında 23 milyar TL tasarruf sağlayacak, karbon salımını da 14 milyon ton azaltacak. Yeni enerji etiketine geçiş sürecinde desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise sektörün uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için beyaz eşyanın en önemli girdisi olan yassı çelikle ilgili destek ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yavuz, "İhracat yapan sektörler için yassı çelik, temel ham madde konumunda ve makroekonomik göstergeleri etkileyecek bir önem sahip. Günümüz tüketicisinin değişen taleplerini karşılamak için yassı çelikte farklı uygulamalara da ihtiyaç duyuluyor. Bu durum da maliyetleri artırıyor. Mevcut vergilerin azaltılmaması, sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Yassı çelik ile ilgili vergi düzenlemesi talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA