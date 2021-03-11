İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı
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İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı

11.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:26
İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Bulgaristan'a gitmek için kaçak yollardan ihracat trenine binmeye çalışan 2 mülteci yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Bulgaristan'a gitmek için kaçak yollardan ihracat trenine binmeye çalışan 2 mülteci yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu 2 mülteci, saat 19.30 sularında tren istasyonuna gelerek, ihracat trenlerinden birine binmek istedi. Trenlerin üstüne çıkan 2 mülteci de yüksek gerilim hattına kapıldı. Olay yerinde bulunan görevliler, 112 Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yanan mülteciler vagon içerisine düşerken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucunda mülteciler kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri, mültecileri Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 Suriye uyruklu mültecinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde işlemlerini sürdürürken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı
İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı
İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı
İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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