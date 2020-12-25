İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı

25.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:58

Hazır giyim sektörü, bu yıl takım elbise, pantolon, ceket gibi dış giyim ürünleri ihracatında düşüş olmasına rağmen neredeyse geçen yılın ihracat rakamlarını yakaladı.

Hazır giyim sektörü, bu yıl takım elbise, pantolon, ceket gibi dış giyim ürünleri ihracatında düşüş olmasına rağmen neredeyse geçen yılın ihracat rakamlarını yakaladı. Bunda eşofman, sweatshirt, pijama gibi ev giyim ürünlerine talebin artması etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın artması tüketici tercihlerini de değiştirdi. Davete, yemeklere ya da işe giderken tercih edilen takım elbisenin yerine alışveriş sepetlerine eşofman, sweatshirt gibi giysiler eklendi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün bu yıl ihracatta beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini ve geçen yılın rakamlarına yaklaşıldığını söyledi.

Pandeminin etkisiyle iş kıyafetleri talebinde düşüş yaşandığını belirten Sertbaş, rahat günlük kıyafetlere ilginin ise arttığını ifade etti.

Kovid-19'un mart ayında Avrupa'ya yayılmasıyla ilk olarak düğünlerin yasaklandığını hatırlatan Sertbaş, "Düğünlerin etkisiyle İzmir'in öncü olduğu gelinlik, damatlık, abiye sektörü büyük darbe gördü. Haziran ayında kuralların gevşemesiyle arkadaşlarımız biraz hareketlendi ama sonra yasak gelince tekrar eski duruma döndük." diye konuştu.

Evde kalan tüketicinin tercihlerinde meydana gelen değişimin ihracat rakamlarına da yansıdığını belirten Sertbaş, "Takım elbise, ceket, pantolon alanında düşüş var. Geçen sene bu kalemde 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Şu anda 1,3 milyar dolardayız. Düşüşün gelecek yıl da devam edeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim ihracatında rahat kıyafetlerin ön plana çıktığını vurgulayan Sertbaş, Türkiye'nin hazır giyim ihracat tutarının neredeyse geçen seneyle aynı olduğunu, iş giysilerinin ihracatındaki azalışın, eşofman gibi ev içinde kullanılan kıyafetlere yönelik talepteki artışla kapandığını anlattı.

Sertbaş, 2021 yılından beklentilerine ilişkin olarak da "Kendimizi dijitalleşme adına geliştirmemiz gerekiyor. Bu yönde iyi yatırımlar yapılırsa 2021'de iç piyasa da toparlanacaktır." dedi.

İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı
İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı
İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı
İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Merve Dizdar Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:58:04. #1.15#
title