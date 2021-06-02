İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdük"

İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, 'Üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin ardından Mayıs ayındaki ihracat rakamlarında da rekor artış yaşanmasının üretime verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin ardından Mayıs ayındaki ihracat rakamlarında da rekor artış yaşanmasının üretime verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Nursaçan, üretimin daha fazla desteklenmesi halinde Türkiye'nin çok daha hızlı adımlarla ilerleyebileceğini kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. İhracatımızın geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 65,5 oranında artış göstererek 16 milyar 480 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Tahir Nursaçan, "Kayseri ihracatımız da geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 36 oranında artarak 194 milyon 749 bin TL'ye yükseldi. Hafta başında açıklanan yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarında bir ayrıntı önemliydi. Büyüme net dış talep ve yatırımlar ağırlıklı gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında yaptığımız ihracat rakamları gibi Mayıs ayındaki rakamların da rekor seviyede gelmesi üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdüğümüzün de göstergesi oldu" dedi.

Başkan Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylarda da büyüme trendini sürdüreceğine inandığını dile getirerek, üretime verilen önceliğin devam etmesi gerektiğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Beren Saat Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Ergin Ataman Roland Garros Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhracat rakamlarını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Üretim ve ihracat ağırlıklı büyüdük" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 15:55:09. #1.13#

title