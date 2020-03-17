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Habur Sınır Kapısı, İhracat, Ekonomi

İhracat kontrollü şekilde devam ediyor

İhracatçıların belirlenen kurallara uyarak ihracatlarını gerçekleştirmeye devam ettiğini açıklayan TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya vatandaşlara da seslenerek herkesin korona virüse yönelik belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
İhracat kontrollü şekilde devam ediyor

İhracatçıların belirlenen kurallara uyarak ihracatlarını gerçekleştirmeye devam ettiğini açıklayan TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya vatandaşlara da seslenerek herkesin korona virüse yönelik belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu. Habur Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatın da kontrollü bir şekilde hijyenik bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altunkaya "Habur Sınır Kapısı'na ekipman ve personel desteği veriyoruz" dedi.


Korona virüsün dünya gündeminin birinci sırasında yer aldığını ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahibiz, bu ürünlerden elde edilen mamuller sadece ülkemize değil, birçok ülkeye yeter" dedi. Başkan Altunkaya Habur Sınır Kapısında uygulanan kontrollü geçişlerde yapılan çalışmalar sonucu karşılıklı tır geçişlerinin normale dönmeye başladığını da ifade ederek, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda tırlara yönelik olarak sağlıkla ilgili kontrollü geçiş uygulaması başlatıldı. Ancak ilk günlerde günlük tır geçişi 50- 60 olunca gerekli toplantılarımızı yaparak, konuyla ilgili Bakanlarımızla bir araya gelerek sorunu masaya yatırdık. Daha sonra Bakanlık yetkililerimizle birlikte Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak kontrollü geçişin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri aldık. Habur Sınır kapısına gerekli ekipman ve personel desteğini veriyoruz. Şu anda Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler önceki döneme oranla düşük olsa da, Irak'a gerçekleştirdiğimiz ihracatımız bütün hijyen tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.


"Paniğe gerek yok, sorunları birlikte kurallara uyarak aşacağız"


Altunkaya panik yapmaya gerek olmadığını, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyarak bu sorunun el birliğiyle aşılacağına inandıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın kaygılanmasına gerek yok. Ülkemizde herhangi bir şekilde gıda sorunu yaşanmayacaktır. Gıda sektörü üretmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü gıda maddesini her zaman olduğu gibi piyasaya sunmaya devam ediyor. İhracatçılarımız da bu süreçte ihracat gerçekleştirdikleri ülkelere yönelik oluşturulan kurallar doğrultusunda ve öngörülen kurallara uyarak ihracatını gerçekleştirmeye devam etmektedir. Yeter ki kurallara uyalım ve söz konusu virüsün yayılmasını önlemek için alınan kararlara itibar edelim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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