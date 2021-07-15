İhracat kenti Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. kenti olan Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. kenti olan Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci yaptığı yazılı açıklamada, irtibat büroları ile gümrük laboratuvarının bölge ihracatı için son derece önemli olduğunu belirtti.

Kileci, geçen yıl 9,3 milyar dolar ihracat yapan Güneydoğu'dan bu yıl 12 milyar dolar ihracat hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bu yılın ilk altı ayında bölgedeki ihracat hedefimizin yüzde 50'sine ulaşıldı. Bölge ihracatçımız hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'nun yüzde 88'lik ihracatını Gaziantep'in gerçekleştirdiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne Gümrük Laboratuvarı kurulacak. Ticaret Bakanlığı bunun çalışmalarına başladı. Bölge ihracatçılarımız her türlü desteği hak ediyor. Onlara bu desteği sağlamak ve ihtiyaçlarını yerelde karşılayabilmek anlamında irtibat bürolarımız son derece önemli bir rol oynuyor. Girişimlerimiz sonucu açılacak olan gümrük laboratuvarı da ihracatçımız için büyük bir müjde. Bütün bu çabalarımızın hem bölgemize hem de ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir