İhracat kenti Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhracat kenti Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak

İhracat kenti Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. kenti olan Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. kenti olan Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci yaptığı yazılı açıklamada, irtibat büroları ile gümrük laboratuvarının bölge ihracatı için son derece önemli olduğunu belirtti.

Kileci, geçen yıl 9,3 milyar dolar ihracat yapan Güneydoğu'dan bu yıl 12 milyar dolar ihracat hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bu yılın ilk altı ayında bölgedeki ihracat hedefimizin yüzde 50'sine ulaşıldı. Bölge ihracatçımız hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'nun yüzde 88'lik ihracatını Gaziantep'in gerçekleştirdiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne Gümrük Laboratuvarı kurulacak. Ticaret Bakanlığı bunun çalışmalarına başladı. Bölge ihracatçılarımız her türlü desteği hak ediyor. Onlara bu desteği sağlamak ve ihtiyaçlarını yerelde karşılayabilmek anlamında irtibat bürolarımız son derece önemli bir rol oynuyor. Girişimlerimiz sonucu açılacak olan gümrük laboratuvarı da ihracatçımız için büyük bir müjde. Bütün bu çabalarımızın hem bölgemize hem de ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhracat kenti Gaziantep'te Gümrük Laboratuvarı kurulacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:50:50. #1.15#

title