İhracat kapanınca limon halde kaldı

ÜLKEDE alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması üzerine, sebze ve meyve üretimi talebin üzerine çıktı.

ÜLKEDE alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması üzerine, sebze ve meyve üretimi talebin üzerine çıktı. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü ancak hala 700- 800 ton limonun halde kaldığını belirtti. Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu sebze ve meyvede talep, arzın çok gerisinde kaldı. Bu nedenle Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğü görüldü. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, halden çıkan limon fiyatlarının market raflarında üç katına çıktığını vurgulayarak, "Daha önce 6 liradan sattığımız limonu, şu anda 4 liradan satıyoruz. Ama nedense marketlerde aynı limon en fazla 5 liradan satılması gerekirken, 10 ile 15 liradan satılıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedik ancak bir sonuç alamadık? diye konuştu.'750- 800 TON LİMON HALDE KALDI?

Limonda arzın fazla olduğunu ancak talebin olmadığını kaydeden Doğan, "Şu anda sadece Adana'da 750- 800 ton limon var. Herkes gelip buradan limon alabilir. Önümüzdeki dönemde bu limonu 2 liradan satamayacağız diye korkuyoruz. Bu durum ileride limon üretiminde azalmaya yol açacak ve limon ithal etmek zorunda kalacağız? dedi.

Kaynak: DHA