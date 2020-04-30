İhracat, istihdam ve esnaf destekleri öne çıkacak
İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı.
30.04.2020 05:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 05:02
İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı.
Kaynak: Dunya.com