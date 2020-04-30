İhracat, istihdam ve esnaf destekleri öne çıkacak İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı.

İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, yüksek ihracat kapasitesine sahip tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar da masaya yatırıldı. Kaynak: Dunya.com