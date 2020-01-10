İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,3’e yükseldi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralık ayında 50,3'e yükselerek yılın sonunda imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti.
10.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:47
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralık ayında 50,3'e yükselerek yılın sonunda imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti.
Kaynak: Dunya.com