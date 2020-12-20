"İhracat için Libya pazarı önemli"

DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya, Cezayir ve Ortadoğu'ya olan ihracatımızı yüzde 50 oranında artırarak 100 milyon doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk iş dünyası Libya'yı önemli bir Pazar olarak görüyor. DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, sahip oldukları 7 şirketle 16 farklı sektörde verdikleri hizmetleri, üretim ve ihracat stratejileri ile hedeflerini Ekovitrin'e anlattı.

"Türk şirketleri için Libya önemli bir pazar"

Libya'nın Türk şirketleri için büyük bir pazar olduğunun altını çizen Murtaza Karanfil, "Biz, kurulduğumuz günden bu yana ticaret yaptığımız Libya'nın kültürü ve sosyolojik yapısını iyi analiz ettik. Bunun sonucunda da Libya'da sadece ticari başarı değil, aynı zamanda bir gönül bağı da kurduk. Libya ile yürüttüğümüz ticari faaliyetler sonucu bugün ihracat sıralamasında üst sıralara çıkmış durumdayız. Son olarak TİM'in açıkladığı, 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019' genel sıralamasında, 137 basamak yükselerek 301'inci sıraya yerleştik, sektör sıralamasında ise 56'ıncı olduk. Bu başarı bizleri son derece sevindirmekle birlikte omuzlarımıza da ayrıca sorumluluk yüklüyor. Dünya üzerinde devam eden pandemi ve küresel ekonomik krize rağmen ihracatımıza hız kesmeden devam etmek istiyoruz. 'Önce sağlık, önce insan' ilkesi ile oluşturduğumuz kriz senaryomuz ışığında çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Ana faaliyet alanımız lojistik"

Karanfil Group olarak ana faaliyet alanlarının başında lojistik sektörünün geldiğine işaret eden Murtaza Karanfil, "Yaşadığımız zorlu pandemi süreci de bizlere lojistik sektörünün önemini bir kez daha hatırlattı. Üretimde ve ihracatta ne kadar yerli ürün üretseniz de lojistik altyapınız güçlü değilse ne yazık ki dünya arenasında yer sahibi olamıyorsunuz. Biz şirket olarak lojistik sektörünün önemini ve büyüklüğünü ticari altyapımıza entegre ederek başarılarımızı elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretimimizi ve ihracatımızı ikiye katlamayı planlıyoruz"

Pandeminin bitmesiyle birlikte bölgesel yatırımlarının hız kazanacağını vurgulayan Murtaza Karanfil, "Özellikle Libya ve Afrika bölgesindeki iştiraklerimizi hızlandırıp üretimimizi ve ihracatımızı ikiye katlamayı planlıyoruz. Pandemi dönemi süresince yatırımlarımıza devam ettik; ancak pandemi öncesindeki gibi istikrarlı bir ekonomi düzeni olmadığından tam olarak istediğimiz performansı elde edemedik. Dolayısı ile bu alanda ilgili çalışmalarımızı süratle hızlandıracağız" dedi.

Murtaza Karanfil, özel röportajda hedeflerini ise şöyle aktardı: "Kısa ve uzun vadede yatırımlarımızı ve ihracatımızı kesintisiz sürdürmeyi planlıyoruz. İhracatımızda geçtiğimiz yılla aynı rakamları elde etmek bizim için bir başarı değil, bu rakamı yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. Libya, Cezayir ve Ortadoğu'ya olan ihracatımızı kısa sürede 100 milyon doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Orta ve uzun vadede Libya'daki yatırımlarımıza ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Libya'da ortaklı yatırımlar için de adımlarımızı attık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı