Son dakika haberleri: İhracat ve ithalat birim değer endeksleri nisanda yükseldi
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Son dakika haberleri: İhracat ve ithalat birim değer endeksleri nisanda yükseldi

Son dakika haberleri: İhracat ve ithalat birim değer endeksleri nisanda yükseldi
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: İhracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 23,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 23,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3, yakıtlarda yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9 değer kazandı.

İthalat miktar endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 30,1 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40,4 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 132,4 olan ihracat miktar endeksi değeri yüzde 7,5 artarak, nisanda 142,4'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda 74,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 91,8 artarak nisanda 142,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta 111,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 azalarak nisanda 107,9'ye geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda 82,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 30,1 artarak nisanda 107,3'e çıktı.

Dış ticaret haddi, nisanda yıllık bazda 12,3 puan azalarak 91,3 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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