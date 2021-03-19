İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı

19.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:16
İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen ve temel yılı 2015=100 olarak revize edilen dış ticaret endeksleri verisi açıklandı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 artarken, yakıtlarda yüzde 16,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,4 azaldı

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 arttı

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 artarken, yakıtlarda yüzde 22,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9,4 azaldı

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,2, yakıtlarda yüzde 17,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 136,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, 2021 Ocak ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 115,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,7 artarak, 2021 Ocak ayında 123,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Aralık ayında 113,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 azalarak, 2021 Ocak ayında 111,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ocak ayında 105,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azalarak, 2021 Ocak ayında 101,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2021 yılı Ocak ayında aynı kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Sibel Can Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:22:01. #1.16#
title