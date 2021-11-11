İhracat birim değer endeksi yüzde 11,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,6, yakıtlarda yüzde 75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 16,3 arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4, yakıtlarda yüzde 23,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 15,0 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 23,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 62,2, yakıtlarda yüzde 65,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 26,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9,2 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 38,6, yakıtlarda yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,0 azalarak, 2021 Eylül ayında 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 129,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,3 artarak, 2021 Eylül ayında 150,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 110,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 117,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Eylül ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 9,1 puan azalarak, 2021 yılı Eylül ayında 88,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 11 puan azalarak 89,4 oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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