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İhracat, Ekonomi

İhracat birim değer endeksi yüzde 0.7 azaldı

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azaldı.

19.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:23
İhracat birim değer endeksi yüzde 0.7 azaldı

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.5 ve yakıtlarda yüzde 4.1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.6 azaldı.

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.4, yakıtlarda yüzde 13.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6.1 arttı.İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12.9, yakıtlarda yüzde 5.3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.4 azaldı.İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 33.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23.3, yakıtlarda yüzde 3.9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20.8 arttı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında 168.2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.1 artarak, 2020 Ocak ayında 171.7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 144.4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5.9 artarak, Ocak ayında 152.9 oldu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Aralık ayında 134.9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5.2 artarak, 2020 Ocak ayında 141.9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 108.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25 artarak, 2020 Ocak ayında 135.2 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ocak ayında 101.7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.5 puan artarak, 2020 yılı Ocak ayında 106.2 oldu. (Grafik)


Kaynak: DHA

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