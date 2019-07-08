İhracat beklentisi yıllık bazda arttı

İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 3'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalırken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 5,3 puan arttı.

Ticaret Bakanlığı 2019 yılı 3'üncü çeyrek Dış Ticaret Beklentisi anketini paylaştı. Buna göre, 2019 yılı 3'üncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 123,3 olarak gerçekleşti. İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 3'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puan azalırken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 5,3 puan arttı. İkinci çeyrekte 125,9 olan endeks, üçüncü çeyrekte 123,3 oldu. 100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2019 yılı üçüncü çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret ediyor.

2019 yılı üçüncü çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100'den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (96,5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (139,9), ihracat siparişi beklentisi (134,3) ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine (122,6) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.

2019 yılı üçüncü çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 98,1 olarak gerçekleşti

İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 15 puan azaldı. 2019 yılı 2. çeyrekte 97,6 olan endeks, 2019 yılı üçüncü çeyrekte 98,1 oldu. 100'ün altında gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2019 yılı üçüncü çeyrekte ithalatın azalacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

2019 yılı üçüncü çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100'den küçük gerçekleşen ithalat birim fiyatı beklentisi (92,1) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi (76,0) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (118,2) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (106,2) sorularının yayılma endeksleri ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA