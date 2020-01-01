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İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme

Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.

01.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:42
İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme

Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.

Kaynak: Dunya.com

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