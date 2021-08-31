İhracat azaldı ithalat arttı
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İhracat azaldı ithalat arttı

İhracat azaldı ithalat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,5 azaldı, ithalat yüzde 31,9 arttı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,5 azaldı, ithalat yüzde 31,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Düzce'de ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azalarak 24 milyon 473 bin dolar, ithalat yüzde 31,9 artarak 16 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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