İhracat arttı, TIR kuyrukları uzadı

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu, Kapıkule'de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor. Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, TIR çıkışlarında geçen yıla oranla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yüzde 56,23, Kapıkule'de ise yüzde 19,46 artış yaşandığını açıkladı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 19 kilometreyi bulurken, Kapıkule'deki parklarda ise yaklaşık 2 bin 500 TIR çıkış için bekleyişini sürdürüyor.

Selçuk Karaaslan ise, "Yaklaşık 2 gündür sıradayız. Şu anda zaten 9 kilometre kaldı. Bugün bile varabileceğimiz şüpheli. Lavabo yok, yemek yok, gece gündüz uyku yok. 22 kilometreden sıraya girdim. Bugün bile park yerine varacağımız meçhul. Normalde bu malı cuma günü teslim etmem gerekiyordu ama bu gidişle zor" diye konuştu.