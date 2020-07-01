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İhracat arttı ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – TÜİK verilerine gere Düzce'de ihracat yüzde 15,7 arttı, ithalat ise yüzde 17,1 azaldı.

İhracat arttı ithalat azaldı
01.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:44

DÜZCE(İHA) – TÜİK verilerine gere Düzce'de ihracat yüzde 15,7 arttı, ithalat ise yüzde 17,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 15 milyon 49 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,1 azalarak 6 milyon 440 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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