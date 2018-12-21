“İhracat artmalı, enflasyon kalıcı olarak düşürülmeli”

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Günal Baylan, "İş dünyası olarak 2019'un sermaye gücü yüksek olmayan şirketlerin borçlarını döndürmekte sorunlar yaşayacağı, işsizliğin bir miktar daha artacağı bir yıl olacağını öngörerek tedbirlerimizi kendi şirketlerimiz özelinde alıyoruz" dedi.