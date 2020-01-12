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İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada

Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı.

12.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:10
İhracat artışında Ortadoğu ilk sırada

Geçen yıl ihracat artışında değer bazında 1,9 milyar dolarla Ortadoğu başı çekerken, oransal olarak en hızlı yükseliş yüzde 16,5 ile BDT ülkelerinde yaşandı. Ortadoğu'ya ihracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü başrolü oynadı.

Kaynak: Dunya.com

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