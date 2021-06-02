İhracat ailesi, yol haritasını Ticaret Bakanı Muş ile paylaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türk bayrağını dünyada dalgalandıran ihracat ailesi bir araya geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türk bayrağını dünyada dalgalandıran ihracat ailesi bir araya geldi. Toplantıda ihracatçı, Bakan Muş'a talep ve önerilerini aktarma imkanı buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek ve ihracat hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçı birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İhracat ailesi, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda ihracatla ilgili talep ve çözüm önerilerini Bakan Muş'a aktarma imkanı buldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda ihracat ailesi adına yaptıkları çalışmalara, gelecekle ilgili hedef ve beklentilere değinirken, ihracatçının yol haritasını Bakan Muş ile paylaştı.

"BU BÜYÜK BAŞARI, İHRACAT AİLEMİZİN HER BİR ÜYESİNİN ESERİ"

Toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, göreve geldikleri günden bugüne, başkanlarla, ülke ihracatını daha ileriye götürmek adına hiç durmadan çalıştıklarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin destekleriyle, yeni dönemde ihracat hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade eden Gülle, "Süreç içerisinde hedeflerimizi normalin de ötesine yerleştirerek kamuoyuna verdiğimiz kararlı mesajlar, ülke sathında üretime ve ihracata doğrudan yansıdı. Böylece, 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları, 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardık. İlk 5 ayda toplam ihracatımız 85 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ilk 5 aylık ihracat performansını gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, İHRACAT AİLESİNİN HER ZAMAN YANINDA OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesinin her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini hatırlatan Gülle, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl içerisinde, 8'inci Türkiye İnovasyon Haftası'na, ve Ekonomi Reformları Toplantısı'na teşrif ederek bizleri onurlandırdılar. Özel istişare toplantısında, yaklaşık 4 saatlik bir sürede, İhracatçılarımızdan gelen tüm talepleri ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanımıza bizzat sunduk. Türkiye İnovasyon Haftası'nı, Ulusal ve uluslararası bir marka haline getirdik. Öyle ki bu yıl, 70'i aşkın yerli ve yabancı konuşmacı ve 1,7 milyon izlenme ile Türkiye İnovasyon Haftası 7 milyona yakın etkileşim aldı. Tüm bu faaliyetlerimizin yanında, Meclisimizin "Daha güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli ihracatın geleceğinin şekillendirileceği ve düzenli olarak tertip edilmesini planladığımız 'Türkiye İhracat Şurası' hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda, tüm genel sekreterliklerimizle, Bölgesel İstişare toplantılarını tamamladık. İnşallah, ihracatımızın mevcut durumunu ve geleceğini analiz edeceğimiz verimli bir ihracat şurası da gerçekleştireceğiz".

"BU YIL, 130 TİCARET VE ALIM HEYETİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

İhracatçı Birlikleri ile beraber, 2020 yılında, 569 sektör kurulu ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gülle, "2021 yılında 600'ün üzerinde toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında, toplam 58 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirdik. 2021 yılında, 130 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine, inşallah 2021'de, binin üzerinde sektörel eğitim, bin 100'e yakın araştırma ve yayın gerçekleştireceğiz. Sağ olsun hükümetimiz, bu çalışmalara imza atarken, ihracat ailesinin taleplerine çözüm getirerek, bizleri her zaman destekledi. Çözüme kavuşturulan tüm bu talepler, üretim ve ihracatımızın devamlılığı adına oldukça önemliydi. Zorlu pandemi sürecinden başarıyla çıkmamızın en büyük destekçisi, istişare mekanizmamızın sorunsuz bir şekilde işlemesiydi.

Pandemide döneminde dijital faaliyetlere yöneldik. 6 kıtada, 61 ülkeye, 76 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek, dijital ihracat seferberliğini başlattık. Yine bir ilk olan, kadın ihracatçılarımız için Sanal Ticaret Heyetleri'ne imza attığımız için oldukça gururluyuz. Kadın ihracatçılarımıza özel olarak, 2 kıtada, 8 ülkeye, 2 sanal ticaret heyeti düzenledik. 739 ihracatçı firmamızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 11 sanal fuar, ülkemizin ihracatına oldukça kıymetli katkılar sundu" diye konuştu.

"İHRACAT AİLESİNE YENİ KATILAN FİRMA SAYISI AYLIK BİN 700'E ÇIKTI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatçıların son dönemde yaşadığı küresel konteyner sorunu üzerine, Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçireceklerini kaydeden Gülle, "Demiryolu taşımacılığında ise; Çin'den ülkemize gelen ithalat trenlerine, zaten aşinaydık. Ancak demiryollarında raylar, çift yönlüdür. Bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat trenimizi uğurladık. Ayrıca, 4 Aralık'ta THY ile iş birliğimiz kapsamında, İhracatçımıza hava kargo lojistik operasyonlarında büyük avantaj sağlayan bir protokole imza attık. Havada, karada ve denizde, İhracatçılarımızın lojistik faaliyetlerini iyileştirmek adına çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. 2020 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk yurtdışı birimimiz olan TİM KKTC Ofisi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'in de katılımlarıyla, KOBİ İhracat Seferberliği programımızı Kuzey Kıbrıs'a taşıdık.

2020'nin her ayında ortalama bin 500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama, daha da yükselerek aylık 1700 seviyelerine çıkmış durumda. KOBİ'lerimize güveniyor, ülkemiz ihracatına katacakları değere inanıyoruz" şeklinde konuştu.

GENÇLERİ İHRACATA YÖNLENDİRECEK YENİ PROJE

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, birçok yeni projeyi gündemlerine aldıklarını belirten Gülle, "Gençlerimizi ihracata yönlendirmek, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM Projemizi hayata geçiriyoruz. Bunun yanında, Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak, ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM e-İhracat Konseyinin kurulması için çalışmalarımıza sürüyor. TİM Kadın Konseyimizle de, başarılı kadın ihracatçılarımızın yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirileceği 'İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni', üyelerimizin tecrübe paylaşım ekosistemi oluşturacakları 'Üniversite Toplantılarını' ve 'Kadın işletmelere yönelik Ur-Ge projelerini' hayata geçireceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü ihracatın vazgeçilmezliğinin bilincinde olduk. Son 6 ayda ihracatımızı 100 milyar doların üzerine çıkardık. İnşallah, yıllık ihracatta da bu sene 200 milyar doları aşacağız" ifadelerini kullandı. Gülle, Türkiye Tanıtım Grubu'nun da projelerinden toplantıda söz ederken, ülke ürün ve servislerinin dünya çapında bilinilirliğini artırmak adına birçok farklı çalışmaya imza attıklarını da aktardı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı