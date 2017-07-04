İhracat %12,5, İthalat %21,7 Arttı
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mayıs ayında 1 milyar 237 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolar ile ABD ve 831 milyon dolar ile Irak takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolar ile ABD izledi.
Kocaeli ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %38,4 arttı, ithalat %48,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Kocaeli'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 38,4 artarak 679 milyon 642 bin dolar,ithalat ise % 48,7 artarak 1 milyar 001 milyon 507 bin dolar olarak gerçekleşti.
Sakarya ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %236,2 arttı, ithalat %117,0 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Sakarya ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 236,2 artarak 481 milyon 889 bin dolar,ithalat ise % 117,0 artarak 278 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.
Düzce ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %55,2 arttı, ithalat %12,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %55,2 artarak 9 milyon 959 bin dolar,ithalat ise % 12,1 artarak 8 milyon 523 bin dolar,olarak gerçekleşti.
Bolu ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,0 azaldı, ithalat %44,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Bolu ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,0 azalarak 11 milyon 786 bin dolar, ithalat % 44,2 artarak 17 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti.
Yalova ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %128,9 arttı, ithalat %19,7 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Yalova İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %128,9 artarak 60 milyon 331 bin dolar, ithalat %19,7 azalarak 15 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti.