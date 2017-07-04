İhracat %12,5, İthalat %21,7 Arttı

İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolar ile ABD izledi.



Kocaeli ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %38,4 arttı, ithalat %48,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Kocaeli'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 38,4 artarak 679 milyon 642 bin dolar,ithalat ise % 48,7 artarak 1 milyar 001 milyon 507 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sakarya ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %236,2 arttı, ithalat %117,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Sakarya ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 236,2 artarak 481 milyon 889 bin dolar,ithalat ise % 117,0 artarak 278 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.

Düzce ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %55,2 arttı, ithalat %12,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %55,2 artarak 9 milyon 959 bin dolar,ithalat ise % 12,1 artarak 8 milyon 523 bin dolar,olarak gerçekleşti.

Bolu ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,0 azaldı, ithalat %44,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Bolu ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,0 azalarak 11 milyon 786 bin dolar, ithalat % 44,2 artarak 17 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yalova ilinde 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %128,9 arttı, ithalat %19,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Yalova İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %128,9 artarak 60 milyon 331 bin dolar, ithalat %19,7 azalarak 15 milyon 571 bin dolar olarak gerçekleşti.



