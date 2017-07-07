İhraç Edilen Polis Memurundan Kendisini Terk Eden Eşine Pankartlı Sitem

BİLECİK'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra 6 aylık eşi Hicret tarafından da terk edilen polis memuru Fethi K., oturduğu apartmandaki dairesinin balkonuna 'Param bitti, karım gitti paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart astı.



Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı. Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gittiğini gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna, 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.



Fethi K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, "Benim FETÖ ile bir alakam yok. Eşime ulaşmaya çalıştım, ama görüşemedim. Bana boşanma davası açmış. Ben eşimi seviyorum. Severek evlendim fakat eşim benim iyi günümde yanımda iken, kötü günümde yanımda olmadı. Bu da beni çok üzdü. Tepkimi dile getirmek için böyle bir pankart hazırlattım ve evin balkonuna astım" dedi.



- Bilecik