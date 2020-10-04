Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı
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Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı

04.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:45
Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı

Malatya'dan ihraç edilen kuru kayısı miktarında bir önceki sezona göre düşüklük yaşansa da döviz girdisinde artış sağlandı.

Malatya'dan ihraç edilen kuru kayısı miktarında bir önceki sezona göre düşüklük yaşansa da döviz girdisinde artış sağlandı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, Temmuz sonunda sonuçlanan kuru kayısı sezonunda 96 bin 777 ton kuru kayısı ihraç edilirken, karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz geliri sağlandı.

İHRAÇ EDİLEN KAYISI MİKTARI DÜŞTÜ, DÖVİZ GİRDİSİ ARTTI

2018-2019 sezonu kuru kayısı ihracatı 99 bin 363 ton karşılığı 250 milyon 802 bin dolar, 2019-2020 sezonu 96 bin 777 ton karşılığı 253 milyon 392 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

İhracat miktarında, bir önceki sezona göre yüzde 3'lük düşüklük yaşanırken, döviz girdisi bakımından ise yüzde 1'lik artış görüldü.

KURU KAYISIYI EN ÇOK AMERİKALILAR TERCİH ETTİ

Türkiye'den kuru kayısı ihracatında listenin başında 35,5 milyon dolarlık tutarla ABD yer aldı. Almanya, 24 milyon dolarlık, Fransa ise 22,5 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Türkiye'den kuru kayısı ihracatında; İngiltere, Brezilya, Rusya ve Avustralya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de ise en fazla Malatya'da üretilen dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'dan 114 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor.

-İHA-

Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı
Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı
Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı
Kayısı miktarı düştü, döviz girdisi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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