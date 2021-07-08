İhraç edilen her 3 Türk halısından biri ABD'ye

Yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 ihracatını artırarak 1 milyar 617 milyon 387 bin dolarlık dış satış gerçekleştiren Türk halıcıları, ürünlerin yüzde 38,2'sini ABD'ye gönderdi.

Yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 ihracatını artırarak 1 milyar 617 milyon 387 bin dolarlık dış satış gerçekleştiren Türk halıcıları, ürünlerin yüzde 38,2'sini ABD'ye gönderdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında yer alan halıda yeni pazar arayışlarını sürdüren sektör temsilcileri, mevcut pazarlardaki hakimiyetini de güçlendirecek çalışmalar yapıyor.

Yılın ilk yarısında 1 milyar 617 milyon 387 bin dolarlık dış satış gerçekleştiren Türk halıcıları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 büyüme kaydetti.

Bu süreçte 173 ülkeye ürün gönderen Türk halıcıları, dış satış yapılan ülkeler incelendiğinde ABD'deki büyümeyle dikkati çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 76 yükseltilerek 6 ayda 618 milyon 343 bin dolarlık dış satışa ulaşılan ABD, Türkiye'deki sektör temsilcilerinin 6 aylık süreçte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkesi oldu.

Türkiye'nin toplam halı ihracatının yüzde 38,2'si de böylelikle ABD'ye gerçekleşmiş oldu.

Türk halıcıların en çok satışını gerçekleştirdiği üründe ise 1 milyar 382 milyon dolarla makine halıları ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu da 208 milyon dolarla tufte halıları, 22 milyon dolarla el halıları takip etti.

Sektör yılın ikinci yarısından umutlu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, salgının izlerini hızla silerek sektörün büyük bir ivme yakaladığını kaydetti.

Salgın döneminde hijyenin ön plana çıktığını dile getiren Kaplan, "Salgının en başından beri biz de bu anlamda çalışmalar yaptık. ve şu an dünyanın birçok bölgesinde, 'Türkiye'den geldiyse güvenlidir, hijyeniktir ve sağlamdır' algısı oluşturduk. Elbette bu işler kolay olmadı ama artık bu çalışmaların meyvesini alıyoruz. Avrupa kolay mal alan ülkeler değil. Yaptığımız çalışmalarla birçok ülkeye göre daha avantajlı hale geldik. Bunlar da ihracat rakamlarımıza yansıyor." dedi.

Önümüzdeki süreçte artışın katlanarak devam etmesini öngördüklerini aktaran Kaplan, şöyle devam etti:

"Artık halı ihracatında daha hızlı bir döneme giriyoruz. Çünkü her zaman halıda yılın ilk yarısı biraz daha zorlu geçer. Biz şu anda zorlu virajı geçtik. Artık daha kolay bir süreç var. Allah'tan bir engel çıkmazsa, seneyi yeni rekorlarla kapatmamız için önümüzde hiç bir sorun yok. Bu sene halıcılar, hem ülke ekonomisine hem de istihdamına yeni katkılarla yoluna devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir