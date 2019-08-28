İhraç edilen her 3 alabalıktan biri Kayseri'den

28.08.2019 12:54

Türkiye'de denize kıyısı olmayan iller arasında balık üretiminde önemli yere sahip Kayseri, ihraç edilen her üç alabalıktan birini yavru olarak yetiştiriyor.

Kayseri'deki baraj göllerinde bulunan çiftliklerde, milyonlarca alabalık üretilerek, yavruyken başka çiftliklere naklediliyor.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, alabalık üreten çiftliklerde milyonlarca balık bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin, Türkiye'de denize kıyısı olmayan iller arasında balık üretiminde ön sıralarda yer aldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Alabalık üretiminde ilk üç içerisindeyiz. Kayseri bu anlamda kendi ürettiği balığı küçük porsiyonlar haline getirmenin yanında, Türkiye'nin dört bir tarafına yavru balık dağıtmaktadır. Özellikle Pınarbaşı ilçemizde kuluçka hanelerimiz var. Buradan çıkan yavru balıklar belirli büyüklüklerde alınarak Yamula Barajı'nda biraz daha büyütülüyor. Daha sonra Karadeniz'e naklediyoruz. Türkiye'deki protein açığının önüne geçilmesinde, eksikliğinin giderilmesinde en önemli unsurlardan biri balık. Yurt dışına ihracata giden her üç alabalıktan biri, yavru balık olarak Kayseri'de üretiliyor. Kapasite olarak 33 bin tonluk bir miktara sahibiz. Şu anda 20-21 bin ton kapasitelerle yürüyoruz."

Şahin, balık işinin sezonluk olduğunu ve yaz aylarında çiftliklerin tam kapasite ile çalışmadığını ifade etti.

Kayseri'nin alabalık üretimi konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Şahin, "Bundan sonra da Avrupa'nın birçok ülkesine daha satmak için de çabalarımız devam ediyor. Bununla ilgili yatırımcılarımızı da Kayseri'ye bekliyoruz." dedi.

Alabalıkların daha çok Avrupa ülkelerine satıldığını anlatan Şahin, üretimi daha da artıracaklarını kaydetti.

Pınarbaşı içesinde yer alan bir alabalık çiftliğinin sorumlusu Metin Öztürk de üretilen alabalıkların dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Öztürk, tesislerinde şu anda 20 milyon yavru bulunduğunu, suyun özellinin alabalık yetiştirmeye uygun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA