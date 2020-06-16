İhraç edilen FETÖ'cü eski öğretmen, hücre evindeki yatak bazasında yakalandı
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İhraç edilen FETÖ'cü eski öğretmen, hücre evindeki yatak bazasında yakalandı

İhraç edilen FETÖ'cü eski öğretmen, hücre evindeki yatak bazasında yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasından aranan ihraç edilmiş hücre üyesi öğretmen, örgüt evinde gizlendiği yatak bazasında polis tarafından böyle yakalandı.

16.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:14

İhraç edilen FETÖ'cü eski öğretmen, hücre evindeki yatak bazasında yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasından aranan ihraç edilmiş hücre üyesi öğretmen, örgüt evinde gizlendiği yatak bazasında polis tarafından böyle yakalandı.

İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü 18 ilçede düzenlenen ortak operasyonda, "Silahlı terör örgütü üyeliğinden" haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu 38 şüpheliden 34'ü örgüte ait hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalananlar arasında meslekten ihraç edilmiş erkek öğretmenin, Kağıthane'de örgüte ait hücre evinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kağıthane'deki hücre evine operasyon düzenlendi. FETÖ üyesi eski öğretmen, terör polisinin baskın yaptığını fark edince örgüt evinin yatakhane bölümünde kendi boyuna göre yaptırılan yatak bazasına gizlendi. Baskın sırasında saklandığı yerden polis tarafından kolundan tutularak bazadan zorla çıkarılan hücre üyesinin, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

Bazada yakalanan FETÖ/PDY üyesinin, aynı operasyonda gözaltına alınan diğer 33 FETÖ üyesi ile birlikte Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

Dört gün önce söz konusu hücre evlerinde 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 71 adet SD ve hafıza kartı, 8 tablet, 25 ayrı cep telefonu ve bu telefonlara takılı SİM kartları ile 44 bin Türk Lirası, bin Euro, 8 bin Amerikan doları para ve çok sayıda sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmişti. Ayrıca hücre evlerindeki çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte Pensilvanya'da yaşayan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlara da el konulmuştu.

Örgüt evlerine yönelik baskında ele geçirilen cep telefonları, dizüstü bilgisayar ve taşınabilir belleklerden oluşan dijital materyaller, incelenmek üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenecek söz konusu materyallerin, deşifre edildikten sonra örgüt üyelerinin eylem planları da ortaya çıkmış olacak.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, operasyon sırasında belirlenen adreslerde bulunamayan firari 4 hücre üyesinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İhraç edilen FETÖ'cü eski öğretmen, hücre evindeki yatak bazasında yakalandı

Kaynak: İHA

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